Toure: “Ho vietato il calcio a mio figlio a causa del razzismo. Lukaku? Tre mesi fa ero…”

Intervistato da L’Equipe, Yaya Touré racconta come il razzismo nel calcio continui a ferirlo. Per il giocatore è un tema delicato e confessa di aver proibito al figlio di giocare a calcio: “Sono sensibile riguardo a questo tema perché il razzismo è qualcosa che mi fa sempre male. Mio figlio vuole giocare a calcio e vuole diventare un calciatore, ma gli ho detto: “No, non puoi farlo”. Deve accettarlo. Mi sono rifiutato di lasciarlo giocare a calcio. Perché? Per questa roba“. Sul razzismo nel calcio italiano, dove in questa stagione giocatori come Lukaku o Balotelli hanno ricevuto insulti a sfondo razzista, aggiunge: “Tre mesi fa ero a una conferenza e alcune persone della federazione italiana ne hanno parlato. Dissi loro cosa dovevano fare con casi come quello di Lukaku. Riguarda i tifosi. Loro dicono che è un problema di educazione, ma è diverso, si tratta di qualcosa che va oltre“.

(L’Equipe/Mundo Deportivo)