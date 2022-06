Tovalieri: “Lukaku opportunità per l’Inter. Se parte Dumfries nome nuovo”

Le parole del giornalista belga: "Lukaku è un'opportunità e non una priorità per l'Inter. Secondo me è una cosa che potrebbe anche farsi a fine mercato"

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Sacha Tovalieri, giornalista belga, ha parlato così del mercato dell'Inter soffermandosi sul futuro di Romelu Lukaku e non solo: "Lukaku è un'opportunità e non una priorità per l'Inter. Secondo me è una cosa che potrebbe anche farsi nelle ultime battute del mercato. Malo Gusto piace molto al PSG, ma occhio anche all'Inter in caso di partenza di Dumfries".