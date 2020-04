Tramezzani: “In questo periodo di inattività i calciatori non sono stati fermi. Ho visto…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Paolo Tramezzani dice la sua sulla possibilità che il campionato possa essere portato a termine: “Stagione in corso? Credo che si possa portare a termine i vari campionati, seppur la priorità oggi sia la salute. In questo periodo di inattività i calciatori non sono stati fermi, si sono allenati e sono convinto sarà più facile e breve il periodo di tempo per tornare in condizione. Ho visto alcuni programmi e in un paio di settimane possono tornare in campo. Il calciatore è il mestiere più bello del mondo e una ripresa del gioco, a livello mentale, gioverà a tutti“.

(Radio Sportiva)