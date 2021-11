Brescia, Tramoni: “Mi dicono che assomiglio a Barella. Qui imparo da Palacio”

"Da quando sono in Italia la gente mi dice che assomiglio un po' a Barella". Così il centrocampista del Brescia Tramoni

Matteo Tramoni , centrocampista offensivo del Brescia (in prestito dal Cagliari), si paragona a Nicolò Barella nell’intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole: “Da quando sono in Italia la gente mi dice che assomiglio un po’ a Barella - ha ammesso Mattéo, alla francese, classe 2000 di Ajaccio - . Il gol a Benevento mi descrive al meglio: rubo la palla e punto diretto verso la porta”.

"Quando hai la fortuna di avere vicino un campione come Palacio devi sfruttare ogni minuto di allenamento per imparare. E se poi è lui che viene lì a darti dei consigli, sarebbe una follia non ascoltarlo per un giovane che vuole crescere. Ho legato con i tre francesi per la lingua, Huard tra l’altro giocava con me all’Ajaccio. E con Ndoj c’è un’amicizia profonda".