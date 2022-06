Trani: “Dybala? Se l’Inter si ferma, la Roma deve prenderlo: affare troppo grande”

Intervenuto ai microfoni di Centro Suono Sport, Ugo Trani, giornalista, ha parlato così del futuro di Paulo Dybala: "Mi auguro che qualcosa con l’entourage del calciatore, a Milano, possa uscire fuori perché c’è molta pressione anche dalla piazza dal momento che l'Inter si tira fuori per soldi, perché ha altri ingaggi importanti e dovrà scaricare almeno due giocatori… Se l’Inter si ferma la Roma deve prendere Dybala senza lasciarlo al Milan. È un’occasione troppo grande per la Roma, anche per un fattore mediatico".