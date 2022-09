CdS – Tre punti senza brillare col Torino? Inzaghi concede tre attenuanti all’Inter

Tre punti e un po' di linfa. Inter-Torino ha portato in casa nerazzurra la tranquillità che serviva per preparare al meglio i prossimi impegni. Pur senza brillare, i nerazzurri hanno raggiunto un risultato importante. E dal Corriere dello Sport spiegano: "Inzaghi sa che c'è ancora parecchio da sistemare e che il gioco non è brillante come lo scorso anno. Ai suoi comunque concede delle attenuanti: 1) a livello psicologico la partita era particolarmente delicata ed era vietato perdere o pareggiare; 2) a livello tecnico-tattico il Toro era la formazione più ostica da affrontare perché ingaggia continui duelli a tutto campo e mostra un calcio efficace, in pieno stile Juric; 3) a livello fisico il match arrivava dopo quello dispendioso contro il Bayern e più in generale dopo un mese nel quale sono già 8 gli incontri ufficiali disputati".