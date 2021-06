Treossi: “Sensi ok per il gioco di Italiano. Firenze sarebbe la piazza giusta”

Le parole dell'ex team manager del Cesena, che ha visto da vicino il nerazzurro: "Nell'Inter ha fatto una crescita notevole"

Intervenuto ai microfoni di FirenzeViola, Fiorenzo Treossi, ex team manager del Cesena che ha visto da vicino Stefano Sensi ad inizio carriera, ha parlato così del centrocampista dell'Inter: "Ho conosciuto Stefano giovanissimo, quando faceva la Primavera del Cesena. La società e il tecnico Bisoli a fine campionato fecero uno stage per i ragazzi della Primavera tra cui Sensi che fece una buona impressione. Per fargli fare esperienza fu mandato al San Marino in serie C. Il percorso gli fu utile e quando tornò infatti giocò titolare con il tecnico Drago in serie B. Nell'Inter ha fatto una crescita notevole e rispetto al periodo cesenate dove Drago lo utilizzava come playmaker lo vedo più offensivo, più adatto agli inserimenti quasi da trequartista o comunque mezzala. Mi dispiace molto che per l'ultimo infortunio non sia potuto rimanere in Nazionale a fare gli Europei, è sempre bello vedere dei ragazzi passati da qua vestire l'azzurro come accaduto per Giaccherini e Parolo tra gli altri".