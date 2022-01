Trevisani su Allegri: “La Juve non gioca a pallone, ma di che stiamo parlando? Il Verona…”

Ancora una prestazione deludente per la Juventus di Massimiliano Allegri, che spreca un'altra occasione in ottica quarto posto

Ancora una prestazione deludente per la Juventus di Massimiliano Allegri, che spreca un'altra occasione in ottica quarto posto. Riccardo Trevisani, negli studi di Pressing, ha criticato pesantemente l'operato dell'allenatore bianconero:

"Caprari e Simeone non avevano mai segnato così tanto come con Tudor in panchina. Non credo che siano meglio di Dybala, Chiesa e Morata. Ragazzi, non scherziamo: il Verona ha fatto 36 gol, la Juventus 27. Ma di che cosa stiamo parlando? La Juventus non gioca a pallone, ma di che parliamo?".