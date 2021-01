Trevisani: “Barella centrocampista fantastico. Lo vedremo nell’Inter per tanti anni”

Intervenuto durante “KickOff”, puntata di Inter Podcast, Riccardo Trevisani, commentatore e giornalista di Sky Sport, ha parlato così di Nicolò Barella, man of the match della gara vinta contro la Juventus: “Si è sentito di tutto a livello di paragone, io non amo farli: Matthäus stesso ha detto che in alcune cose si rivede in Barella. Ma Lothar era diverso, anche nell’interpretazione della partita: meno adrenalinica, più ragionata e aveva un tiro migliore. Barella non somiglia a nessuno ma rappresenta il centrocampista moderno: sa fare le due fasi, sa giocare a pallone e difendere, combatte e dà anche palloni filtranti.

Complessivamente è un centrocampista che vedremo nell’Inter e in Nazionale per tanti anni. Con la Juve è stata tra le migliori della sua carriera sicuramente: è veramente fortissimo. Paragonare a Gerrard e Lampard si va oltre, non gli metterei quella pressione: non ha i 200 gol di Lampard, potrà arrivare a farne 6-7 a campionato. La partita della Juventus non è straordinaria per il gol, ma il saper sfruttare gli errori della Juve in quel modo lo fanno essere un centrocampista fantastico. Sa fare tutto, nel calcio di oggi è molto importante”, ha concluso.