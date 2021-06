Trevisani: “Cosa penso dell’arrivo di Calhanoglu all’Inter a parametro zero”

Le parole del giornalista a Sky Sport sulla scelta del giocatore turco di approdare in nerazzurro dopo la scadenza con il Milan

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Riccardo Trevisani ha commentato così l'operazione Hakan Calhanoglu per l'Inter a parametro zero dal Milan: "Per me a costo zero è un grande colpo, un ottimo acquisto. Sarà una mezz'ala nel 3-5-2 di Inzaghi, è più fisico rispetto a Luis Alberto che invece è più tecnico ma il ruolo sarà quello", le sue parole sul turco.