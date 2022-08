Trevisani: “La contestazione a Lukaku fa ridere. Siamo su Scherzi a parte?”

Riccardo Trevisani, nel corso del TG di Sport Mediaset, ha spiegato invece il suo punto di vista: "Ogni tanto qualcuno si diverte a contestarlo. E' ad un gol e un assist dopo 2 giornate, come se l'Inter partisse sempre 1-0. Probabilmente siamo su un gioco come 'Scherzi a parte', con le telecamere dietro, la contestazione a Lukaku fa onestamente ridere. Ha perso Perisic, ma ha messo Lukaku dentro, per cui secondo me è meglio dell'anno scorso".