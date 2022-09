Trevisani: “Inter, la difesa fa acqua da tutte le parti. Ma rispetto alla Juventus…”

"Sono due squadre in grande difficoltà, che stanno provando a trovare una soluzione. L'Inter è più avanti, perché ha fatto più punti della scorsa stagione e perché ha una migliore intelaiatura. Solo che ha una difesa che fa acqua da tutte le parti e non è un problema solo del campionato, le avvisaglie ci sono fin dall'estate. La Juventus, invece, non dà buone sensazioni, dato che non ha ancora un'identità. Ma, visto che la società ha confermato Allegri, devono fare quadrato attorno a lui".