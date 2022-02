Trevisani: “Derby? Inter più forte del Milan. Se Pioli dovesse perdere…”

Le parole del giornalista: "Milan? Perdere un’eventuale sfida come quella con l’Inter potrebbe rivelarsi molto difficile da gestire anche nella lotta per i quattro posti"

Il derby. Per i sogni Scudetto del Milan va visto come un ultimo chiamata?

“Se perde, sì. Non credo possano esserci dubbi. Se dovesse pareggiare o vincere sarebbe ancora tutto aperto con tante partite da giocare. La sconfitta, in un certo senso, potrebbe essere pericolosa…”

“Perdere un’eventuale sfida come quella con l’Inter potrebbe rivelarsi molto difficile da gestire anche nella lotta per i quattro posti Champions. Ecco perché i rossoneri non possono sbagliare”.