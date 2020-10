Trevisani: “LuLa fra le coppie migliori d’Europa. Favorita nel derby? Direi Milan perché…”

A parlare del derby di sabato tra Inter e Milan è intervenuto, negli studi di Sky Sport 24, anche Riccardo Trevisani, che ha puntato l’attenzione sui tanti duelli che si potrebbero vedere in campo a San Siro:

LULA – “Gli attacchi delle due squadre sono forti. Lukaku-Lautaro ha dimostrato di essere fra le coppie migliori d’Europa. Ibrahimovic? Il Covid lo ha tenuto fermo 15 giorni, non è poco, anche perché ha una certa età. L’intesa tra Lukaku e Lautaro è difficile da migliorare. Lautaro non è stato lineare: fino al Covid è stato da 9, poi insufficiente. Ma è un giocatore che si sposa benissimo con Lukaku. In attacco la gerarchia è chiara, anche se con Sanchez qualche minuto in più potrebbero riposare”.

DUELLO – “C’è una zona del campo dove metterei la telecamera: il duello tra Hakimi e Theo Hernandez sarà bellissimo. Sulla carta sono due difensori, ma di fatto sono due registi. L’Inter ha più giocatori forti, quindi Hakimi lo ritengo più sostituibile di Theo. Sono migliorati entrambi in fase difensiva. Hakimi è entrato nell’Inter a furia di assist. Sarebbe sorprendente se non arrivasse almeno in doppia cifra in questa statistica”.

FAVORITA – “La favorita? L’Inter ha balbettato in difesa, il Milan ha fatto percorso netto. Sono cose da considerare”.

CHAMPIONS – “E’ un girone dove, se arrivi terzo, ti devi arrabbiare. Sono gironi scomodi. L’Inter ha sempre avuto i gironi peggiori, ma ora ha il dovere di passarlo, perché è molto più forte sia dello Shakhtar, sia del Borussia”.

(Fonte: Sky Sport)