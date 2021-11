Trevisani: “Quello di Dumfries è rigore, quello di Kjaer è ancora più rigore! Stanno…”

Riccardo Trevisani, intervenuto su Sportmediaset, ha commentato il caso del rigore non concesso alla Roma contro il Milan

Riccardo Trevisani, intervenuto su Sportmediaset, ha commentato il caso del rigore non concesso alla Roma contro il Milan. Un rigore simile a quello invece concesso alla Juve contro l'Inter: "C'è un campionato in cui ogni settimana non si sa nulla di quello che succederà in campo perché un rigore, uguale a un altro, una volta è rigore e una volta no. A distanza di una sola settimana. Devono parlare gli arbitri. Il fallo di Dumfries in Inter-Juve è rigore e lo abbiamo detto. Quello di Kjaer su Pellegrini è ancora più rigore perché non sta neanche uscendo dall'area, è un'azione pericolosa. Perché il Var non lo richiama? Non sanno neanche gli arbitri cosa stanno facendo. Devono parlare loro perché devono spiegare il regolamento e ci dicano a che gioco stiamo giocando. Rischiano di rovinare uno dei campionati più belli degli ultimi anni"