Riccardo Trevisani, ospite di Sky Sport, ha parlato delle chance dell’Inter di arrivare in fondo in Europa League: “Negli anni passati non ricordo una squadra che avesse la stessa forza dell’Inter per vincere l’Europa League. L’Inter ha giocato meglio del Barcellona per 60′ in casa loro e per quasi tutta la partita col Borussia a Dortmund, per cui può farlo contro Bayer, Shakhtar e in una eventuale finale”.