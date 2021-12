Trevisani: “Inter, evitare le big colpo di fortuna ma l’Ajax è formidabile”

Il pensiero del giornalista sull'esito dell'urna che ha riservato la sfida Ajax per i nerazzurri

Riccardo Trevisani, presente negli studi di Mediaset, ha commentato l'esito del sorteggio degli ottavi di Champions League per l'Inter. Queste le sue considerazioni: "Per l'Inter evitare le big è stato un bel colpo di fortuna, ma da secondo non puoi pensare di trovare squadre scarse. L'Ajax è una squadra formidabile, ha diversi talenti in più rispetto a quando affrontò la Juventus. Sarà una doppia sfida che potrà regalare molti gol, sono squadre che giocano a calcio molto bene".