Trevisani: “Inter corta davanti: Sanchez e Arnautovic ne salteranno 30 in due”

Intervenuto negli studi di Pressing, Riccardo Trevisani, giornalista, ha parlato così della vittoria dell'Inter contro l'Empoli: "A San Sebastian non c'è stato sto gran turnover, l'Inter si può permettere di non peggiorare la squadra se non in un paio di ruoli. E' solo un po' più corta davanti: Arnautovic e Sanchez in due ne salteranno una trentina, lo dice la storia. Inzaghi è molto più calmo e tranquillo, la squadra anche".