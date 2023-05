Trevisani: “Inter e Milan? Non credo al rendimento poderoso in Serie A perché…”

C'è bagarre in zona Champions League. Tre i posti a disposizione delle sei squadre impegnate nella lotta finale: tra queste anche l'Inter di Simone Inzaghi, che stasera scenderà in campo a Verona ed è in corsa su tutti i fronti. Delle insidie del calendario e della classifica ha parlato Riccardo Trevisani, presente negli studi di Sport Mediaset questo pomeriggio:

"Inter e Milan hanno la semifinale di Champions League e l'una contro l'altra. Fino a questo momento, con tanto turnover non hanno avuto un grande rendimento in campionato, per cui credo sia complicato camminare in maniera poderosa in questo momento. Occhio all'Atalanta, che ha un'ottima rosa, un grande allenatore e non ha le coppe".