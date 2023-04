Trevisani: “Inter, con Lukaku titolare 1 punto in 6 partite ma è visto come il Messia e…”

Intervenuto a Pressing in onda su Mediaset, Riccardo Trevisani ha analizzato così il momento dell'Inter dopo il KO contro il Monza: "Secondo me le colpe vanno divise però dividiamole: se la squadra non riesce ad avere lo stimolo di giocare quando non è centrata sugli 11 titolari. I problemi quando la squadra cambia in 4-5-6 elementi, oggi non c'è una gerarchia degli attaccanti. Nelle ultime 6 partite giocate da Lukaku l'Inter ha fatto 1 punto e Lukaku continua a giocare ed essere visto come il Messia".