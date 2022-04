Trevisani: “Inter, se gioca così le vince tutte. E’ stata due mesi in analisi”

Il pensiero del giornalista sui nerazzurri di Simone Inzaghi reduci da due vittorie di fila in campionato

Riccardo Trevisani, ospite di Pressing, ha parlato così dell'Inter, che si è ritrovata dopo le fatiche di inizio 2022. Queste le sue considerazioni sui nerazzurri: "Se giocano come contro il Verona fanno 21 punti da qui alla fine. E' come se l'Inter fosse andata in analisi per due mesi. Dopo aver perso la testa nel derby di ritorno in campionato, l'ha ritrovata contro la Juventus nella partita più brutta".