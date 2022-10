Trevisani: “Non so se Inter è guarita. Vedremo se ieri è stato un brodino o c’è svolta”

"Secondo me non è ancora tutto guarito. Le squadre in difficoltà hanno bisogno di più partite. Ieri è andato tutto bene, gol del pareggiato annullato, rigore sul fallo di mano di Dumfries non concesso. Fosse arrivato l'1-1 come avrebbe reagito l'Inter? Le prossime partite ci diranno se ieri è arrivato un brodino o se è stata data una sterzata alla stagione dell'Inter".