Trevisani: “Inter, mi aspetto che presto una delle riserve diventi titolare”

Il pensiero del giornalista su uno degli elementi più in difficoltà in questo momento in casa Inter

Daniele Vitiello

"De Vrij ha avuto un'involuzione clamorosa". Riccardo Trevisani, ospite di Pressing, ha puntato il dito contro il difensore olandese, che obiettivamente sta affrontando un momento di difficoltà.

Per l'opinionista Inzaghi ha la soluzione a portata di mano per permettere al centrale di tirare il fiato e ritrovare la lucidità: "Non può continuare a giocare in questo modo da un mese. Mi aspetto che a un certo punto Inzaghi faccia giocare D'Ambrosio a destra, spostando Skriniar al centro. Così non può continuare".