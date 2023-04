Trevisani: “Inter, sorprendente la mossa Correa: grande chance per lui”

Intervenuto negli studi di SportMediaset, Riccardo Trevisani, giornalista, ha parlato così dei prossimi impegni dell'Inter di Simone Inzaghi: "L'Inter oggi schiera Correa, che è sparito causa infortunio nelle ultime settimane: è sorprendente ma figlio delle tante partite nelle prossime settimane. E' una grande chance per il Tucu per riprendersi una maglia da titolare: sorprende che il big dell'attacco, ovvero Lautaro, andrà in panchina".