Trevisani: “Inter non è peggiorata, si è rotta. Handa? Se non gli tirano addosso è gol”

Così il giornalista: "Dopo 14 mesi di Inzaghi, l'Inter è più scarsa di un anno fa: non c'è discussione, lo dice il campo e lo dicono i numeri"

Marco Astori

Intervenuto a Pressing, Riccardo Trevisani, giornalista, ha parlato così della crisi dell'Inter: "Va fatta una distinzione tra le parti: la squadra dell'Inter ha sostituito dei giocatori palesemente in là con l'età come Sanchez e Vidal con Mkhitaryan e Lukaku, Acerbi per Ranocchia, non si può dire che è peggiorata. A parte la perdita di Perisic, gravissima, ma l'Inter ha fatto di tutto per tenerlo, non mi sembra una squadra peggiorata. Il problema è questo: l'Inter l'anno scorso ci è stata raccontata come una squadra che ha vinto due trofei contro la Juve peggiore degli ultimi dieci anni. Ma ha più vinto due trofei, o ha più perso lo scudetto da largamente favorita?

Io l'anno scorso vedevo Vidal giocare mezz'ora e passeggiare in campo: mezz'ora è il tempo che Asllani ha giocato prima di ieri in 9 partite. Forse c'è una gestione vecchi/giovani da parte di Inzaghi che non è proprio meritocratica: questa è la colpa che gli do. L'Inter dopo il derby di febbraio ha avuto partite in cui non era già squadra: si è ripresa con i capelli. Poi in precampionato ha preso gol da tutti, ma vogliamo scherzare dicendo che ieri non meritava di perdere? Va bene, non meritava, ma ha perso tutte le partite ogni volta che c'era una squadra decente in campo, ma stiamo scherzando?

Anche in porta c'è un problema: si sceglierà prima o poi il portiere o no? Qui c'è il portiere che non para che dice che non è il problema, ma la soluzione, però ogni volta che c'è un tiro non lo colpisce, la palla va dentro. L'Inter si è rotta l'anno scorso. Inzaghi? Se ho in alternativa un allenatore che ritengo valido, cambio una situazione che mi sembra sia rotta. Quando le cose sono rotte, non si aggiustano. Dopo 14 mesi di Inzaghi, l'Inter è più scarsa di un anno fa: non c'è discussione, lo dice il campo e lo dicono i numeri".