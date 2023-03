Trevisani: “Inter, 8 sconfitte quadro agghiacciante. Rigore? Episodio surreale”

Le parole del giornalista: "Tirare il rigore è una specificità, non si impara: Lautaro ha mille pregi ma non è un bravo rigorista"

A Genova e Bologna sono state gare brutte, ieri no: l'Inter ha tirato 30 volte. L'episodio del rigore è surreale: se c'è un giocatore che ha fatto 16 su 16, deve essere rigorista. Tirare il rigore è una specificità, non si impara: Lautaro ha mille pregi ma non è un bravo rigorista. Anche in ottica Porto, occhio ai rigori perché possono diventare un fattore.