Trevisani: “Inter favorita con lo Shakhtar, c’è una chiave. Icardi-Lukaku? Parlano i risultati”

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Riccardo Trevisani, noto giornalista, ha parlato così in vista della sfida di domani sera tra Inter e Shakhtar Donetsk: “L’Inter parte favorita, lo Shakhtar gioca come il Milan: non solo per il 4-2-3-1, ma per la ricerca del possesso palla, del fraseggio veloce e della qualità. Il 4-2-3-1 del Milan mise molto in difficoltà l’Inter, forse la partita della stagione in cui ha visto l’Inter per 55 minuti in difficoltà. L’Inter ha perso sì a Barcellona e Dortmund, ma ha dominato per 60 minuti. L’Inter parte favorita, ma c’è una chiave: ai giocatori dello Shakhtar non piace molto inseguire gli avversari. Se l’Inter riuscirà a tenere il ritmo alto e a far funzionare gli esterni e i due davanti, lo Shakhtar balla dietro.

E poi ci sono tre categorie tra i due portieri: se l’Inter tira 10 volte, 2-3 gol li porta a casa. Conte? L’ho visto tranquillo: lui crede molto in questo percorso. Questo paese non ha memoria, se uscisse in semifinale o perdesse la finale, si troverebbe tantissime critiche addosso. Lukaku? E’ inutile fare il paragone con Icardi, lo dicono i risultati: l’Inter non aveva fatto 82 punti, non era arrivato in semifinale in nessuna competizione. Poi il bottino di Lukaku è importante, più di 30 gol stagionali: Lukaku aiuta la squadra e fa pure i gol da centravanti vero, è stato eccezionale. Icardi ha una chance straordinaria, magari segnare in finale di Champions: ma l’Inter nello scambio non ci ha rimesso. Ha preso 60 da Icardi e messo 70 per Lukaku: il vantaggio penso sia notevole e sotto gli occhi di tutti”.