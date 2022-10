Trevisani: “Finalmente Inzaghi ora sceglie. E sembra l’Inter di novembre 2021”

Intervenuto negli studi di Pressing, Riccardo Trevisani, giornalista, ha parlato così del momento positivo dell'Inter: "Le assenze di Lukaku e Brozovic potevano essere un problema: Lukaku non si è mai visto, non è ancora al meglio ed è fondamentale. Senza Brozovic l'anno scorso l'Inter non faceva tre passaggi e non vinceva una partita: ora vince e non concede niente. Sanchez e Vidal sono stati cambiati con Mkhitaryan e Lukaku, Ranocchia con Acerbi, sarà meglio? Inzaghi poi ha fatto un grande lavoro che non faceva, perché prima non sceglieva: ora ha deciso e la squadra sta andando dritta, sembra la squadra di novembre dell'anno scorso".