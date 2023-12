Trevisani: “Inzaghi cambiato, più tranquillo dopo Istanbul. L’Inter rispetto a due anni fa…”

"La Juve è meglio in non possesso, l'Inter è meglio in fase di possesso e si fronteggiano così. Al momento a far la differenza, al netto dei più gol dell'Inter, è il pareggio della Juve con l'Atalanta e la vittoria dell'Inter a Bergamo, due punti. L'Inter ha più consapevolezza rispetto a due anni fa, anche Inzaghi è cambiato, si è evoluto e si è tranquillizzato dopo Istanbul. L'Inter ha una cosa in meno di due anni fa: l'attacco era più lungo, Sanchez aveva due anni in meno e oggi c'è Arnautovic. Se a Lautaro e Thuram viene un raffreddore, l'Inter sembrerà incredibilmente meno forte"