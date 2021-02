Trevisani: “Inter formidabile ma ha perso contro la seconda squadra della Juve”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Riccardo Trevisani ha commentato così la sconfitta dell’Inter in Coppa Italia contro la Juventus:

“La Juve migliore ieri non c’era, mancavano Dybala, Arthur, Szczesny, Bonucci e così via. Il paradosso è che l’Inter del campionato ha dominato con la Juventus migliore in quel momento. Ieri la Juventus, seppur soffrendo, ha vinto con la seconda squadra. L’Inter rimane però una squadra formidabile”.

MERCATO – “Sarebbe servita una quarta punta se l’Inter fosse andata avanti nelle Coppe, ma l’Inter è attrezzata per Campionato e Coppa italia. Ok Lukaku e Hakimi sono due assenze pesanti, ma succede una volta. Puoi andare allo Stadium e vincere, la rosa della Juve è più profonda ma quella dell’Inter è forte”.