Trevisani: “Lautaro? Ancorato da un po’. Inter-Napoli gli ha sempre portato fortuna”

Le considerazioni del noto opinionista a proposito dell'attaccante nerazzurro a pochi giorni dalla ripresa del campionato

Riccardo Trevisani, presente negli studi di SportMediaset, si è soffermato principalmente sul peso di Inter-Napoli per Lautaro Martinez e viceversa sull'importanza dell'attaccante nel reparto avanzato nerazzurro. Questa la sua riflessione: "Lautaro è fondamentale per l'Inter e dovrebbe aver recuperato. E' un po' di tempo che si è ancorato, non segna e l'Inter ne ha bisogno. Viene inoltre dall'errore dal dischetto col Milan e diventa ancora fondamentale per lui tornare al gol in una partita che gli ha sempre portato fortuna".