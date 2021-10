Trevisani: “L’Inter non ha iniziato bene, giocatori tutti peggiorati. Conte manca”

L'Inter ha più punti rispetto al 2020-21, ma per Riccardo Trevisani la squadra di Inzaghi è messa peggio di quella di Conte

Marco Macca

L'Inter ha più punti rispetto al 2020-21, ma per Riccardo Trevisani la squadra di Inzaghi è messa peggio di quella di Conte che poi si rivelò campione d'Italia. Questa l'analisi del giornalista a Pressing:

INTER - "Napoli e Milan, al momento, per me sono meglio di tutte, anche dell'Inter. Nelle quattro trasferte di quest'anno, l'Inter poteva perdere ovunque e ha perso con la Lazio. L'Inter in queste otto partite secondo me non ha fatto bene. Vedo che, a parte Barella, i giocatori sono quasi tutti peggiorati. Vedi, per esempio, Bastoni e de Vrij. Non mancano solo i giocatori, manca anche Conte. Se analizziamo la squadra in queste otto partite, non ha fatto bene. Il Napoli e il Milan sono un'altra cosa".

GOL LAZIO - "Il gol della Lazio? Da regolamento è ok, ma non è bellissimo. Bielsa ha restituito un gol per una cosa così. E' un'interpretazione personale".

JUVENTUS-ROMA - "Questa Juventus è più convinta di quello che fa, lo si vede in alcuni giocatori. Gioca la sua partita ma, detto questo, è difficile rimontare il Napoli a colpi di 1-0. L'errore di Orsato? Un arbitro esperto come lui non può non guardare dove andrà a finire il pallone. Fischiare così velocemente non è una cosa dei nostri giorni. Non può fare un errore del genere. Nel 2021 non può più succedere una cosa del genere".

(Fonte: Pressing - Mediaset)