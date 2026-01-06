Durante il podcast Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani discute del momento dell'esterno brasiliano dell'Inter che ancora non convince:
"Cancelo preferisce il Barcellona. Luis Henrique? Anche Siani è un upgrade rispetto a Luis Henrique. L'Inter finge di trovare una riserva per mettere un titolare, tipo la mossa Kansas City. Tra Luis Henrique e niente, meglio Cancelo. 7 a Luis Henrique? Sì, forse all'allenatore del Psg. Non fa niente, corre con la palla, la passa a un metro.
C'è un problema che non viene spesso calcolato: è stato pagato 25 mln di euro. Dovbyk può giocare nel Pisa, ma è stato pagato 40 mln di euro e guadagna 4 netti. Se fosse stato pagato 7 mln di euro Luis Henrique saremmo tutti contenti, ma è stato pagato 25. Thuram 0, Lautaro 15, Luis Henrique 25, trova l'errore".
