Intervenuto a Tutti Convocati, il giornalista di Sky Sport Riccardo Trevisani ha parlato della scelta di Conte di inserire Eriksen negli ultimi minuti della sfida contro il Bologna:

“Sono sorpreso del trattamento di Eriksen, non comprendo il bisogno di crearsi una polemica in casa. Se lo fai entrare nel recupero sembra una scelta, non c’è bisogno di maltrattare un giocatore di quel livello”