In casa nerazzurra si valuta l'avvicendamento tra i pali, con il portiere spagnolo che insidia il posto di Sommer
Fabio Alampi Redattore 

Riccardo Trevisani, intevenuto a "Fontana di Trevi" su Cronache di Spogliatoio, ha parlato delle scelte di mercato fatte dall'Inter: "45 milioni per Lookman. 45 milioni per Kone. 45 milioni per Gigio Donnarumma. Questo era l'acquisto che doveva fare l'Inter. Il primo anno di ingaggio andava sul cartellino, è andato a 35 milioni, e poi dovevi pagargli l'ingaggio. Però sistemavi per i prossimi 10 anni un portiere e un problema che adesso evidentemente ti porterai dietro.

È vero che l'anno scorso hai investito su Martinez, ma con tutto il bene che gli posso volere, - e per me deve diventare il titolare dell'Inter esattamente come ho detto anni fa con Onana su Handanovic per un discorso concettuale, Sommer è un portiere che è in riserva chiarissima, non solo secondo me sui tiri da fuori - andava preso Donnarumma.

Quando hai il budget per fare 45, fallo bene. Kone sarebbe stato fortissimo, ma era un altro centrocampista. Lookman sarebbe stato fortissimo, ma era un altro attaccante e non sapevo neanche come riuscivi a metterlo in campo con Lautaro, Thuram, Bonny e Pio Esposito. Donnarumma non aveva errori, non aveva proprio possibilità di essere sbagliato: ha 26 anni e avevi sistemato la porta vita natural durante".

