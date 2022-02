Trevisani: “Inter-Roma sembrava la partita del giovedì. Mou da 4 in pagella finora”

Il giornalista Mediaset Riccardo Trevisani ha commentato a Tutti Convocati il momento di Inter e Milan che hanno affrontato Roma e Lazio

"Ora sull'asse Roma-Milano non c'è match. La cosa più inquietante per le romane è l'arrendevolezza. Soprattutto la Roma: l'Inter perdendo il derby e avvicinandosi a Napoli vedeva Inter-Roma con timore, invece i primi 15 minuti sembrava l'amichevole del giovedì. "La Roma segna meno rispetto a 1 anno fa, prende più gol e protesta sempre, a volte anche a ragione perchè ha subito dei torti chiari. Ma ad oggi il lavoro di Mou, calcolando attese ed ingaggio, è da 4 in pagella""