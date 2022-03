Trevisani: “Dopo Liverpool l’Inter è consapevole di potersela giocare alla grande con le big”

Intervenuto a Sport Mediaset, Riccardo Trevisani ha fatto il punto sull'Inter dopo la vittoria ad Anfield contro il Liverpool

"Questa esperienza contro il Liverpool lascia all'Inter la consapevolezza di aver fatto bene tra andata e ritorno. Secondo me, paradossalmente, pur avendo perso i nerazzurri hanno giocato meglio a San Siro. L'Inter ha giocato alla pari con una delle squadre più forti. Ma l'espulsione di Sanchez ha cambiato tutto. Ma se giochi a testa alta contro il Liverpool, significa sì che manca ancora qualcosa, ma anche che puoi giocartela alla grandissima in Europa, magari dalla prossima stagione. Magari, evitando piccole ingenuità che a quel livello fanno tutta la differenza del mondo. Da Anfield arriva un imprinting importante, ma non bisogna cullarsi troppo, visto che il Liverpool ha preso anche tre pali e che ha dimostrato, quando serve, di essere ancora superiore ai nerazzurri. Servono aggiustamenti, ma ci sono note positive".