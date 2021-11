Trevisani: “L’Inter può vincere a Madrid. Applausi a Perisic, ma anche a Ranocchia”

Intervenuto a Sport Mediaset per commentare le gare di Champions League, Riccardo Trevisani ha elogiato la prestazione dell'Inter

"Dzeko ha fatto i gol, ma l'Inter ha giocato di squadra e ha passato il turno. Ora può pensare di andare a vincere a Madrid, dato che già l'anno scorso non ci era andata lontano. Può andare lì a giocare tranquilla, perché se perdesse cambierebbe comunque poco. C'è poco da perdere e tanto da guadagnare. Vanno citati due giocatori: Ivan Perisic, che è stato un incompiuto per tantissimi anni e che con Conte ha fatto il salto di qualità, prima di realizzarsi definitivamente con Inzaghi; e Ranocchia, che sta sempre in panchina e non si lamenta mai, ma che non ha fatto toccare palla a Osimhen contro il Napoli e anche ieri è stato bravissimo".