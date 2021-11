Trevisani: “Prima di Spalletti l’Inter non indovinava un campionato. Con lui…”

Le considerazioni del giornalista a proposito dell'ex di turno al Meazza domenica pomeriggio in Inter-Napoli

Riccardo Trevisani, presente negli studi di Sport Mediaset, ha parlato di Inter-Napoli di domenica pomeriggio: "E' la partita di Spalletti, più di ogni altro. Ha preso un'Inter che non riusciva ad indovinare un campionato e tornare in Champions League, l'ha riportata alla dimensione che il club cercava. Oggi dopo essere stato fermo e pagato da loro torna da primo in classifica proprio in casa dell'Inter, avrà grande voglia di far bene. Ha lasciato un bel ricordo, ma ci sarà da parte sua un po' di orgoglio perché quando è andato via la squadra ha vinto il campionato".