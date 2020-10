Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Riccardo Trevisani, cronista di Sky Sport, ha commentato così lo 0-0 di ieri dell’Inter contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League: “L’Inter ha una rosa che può vincere il campionato e passare in un girone in cui il Real sembra il Getafe. Però non mi aspetto che l’Inter faccia fatica a giocare a calcio. L’Inter ha una squadra fortissima, ma vanno messi in campo quelli giusti”.