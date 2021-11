Trevisani: “Milan rosa eccezionale. Rigore Pellegrini? Settimana scorsa fallo identico”

Il giornalista durante Pressing ha analizzato l'episodio del rigore non concesso alla Roma e parlato della lotta al vertice

"Pellegrini? Un fallo identico a un altro a 7 giorni di distanza, in un'occasione viene dato rigore e nell'altro no. Qualcuno spieghi il regolamento, rischiano di rovinare il campionato più bello degli ultimi anni. Per me il Milan ha la rosa migliore, il fatto di poter vincere in ogni fase della stagione senza tanti giocatori... Ha una profondità, un'ampiezza di rosa, ha una rosa eccezionale".