Trevisani: “Post Covid Sanchez il top, terrei fuori Lautaro. Conte? Klopp al primo anno…”

Intervenuto a Sky Sport, Riccardo Trevisani ha parlato così delle critiche mosse all’Inter:

“All’intervallo di Inter-Torino sembrava disfatta totale, ora si parla di altre cose per l’Inter. La Juve si è fermata anche se ha affrontato Milan e Atalanta”.

CRITICHE A CONTE – “Klopp ci ha messo 4 anni per vincere a Liverpool e al primo anno non ha spostato di una virgola, qui purtroppo è diverso: Conte non vince al primo anno? Fischi. Sarri non gioca bene? Fischi”.

SANCHEZ – “Sanchez post-covid è il miglior giocatore dell’Inter. A questo punto tra Lukaku e Lautaro, terrei fuori Lautaro”.