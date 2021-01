Trevisani: “Se l’Inter trova continuità è difficile arginarla. Sanchez? Chiunque farebbe il terzo”

Il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato Sky Sport del momento dell’Inter e degli uomini chiave della formazione di Conte:

“Inter e Milan hanno fatto vedere di avere continuità. L’Inter meno, ma è talmente forte che quando la trova diventa difficile da arginare. Sanchez? Chiunque farebbe il terzo con quei due davanti, sono troppo forti. A Lautaro magari un po’ di pepe glielo puoi mettere perché parecchi errori li ha fatti e non è da lui. Brozovic e Barella impossibili toglierli dal campo, e se Vidal ingrana anche. Brozovic insostituibile, non credo che l’Inter potesse fare lo stesso tipo di campionato senza di lui. Il sistema di gioco non verrà più toccato, tutti quanti al loro posto”.