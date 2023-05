Trevisani: “Stagione Inter fantastica con Champions e Coppa Italia ma resterà la macchia…”

Trevisani parla anche di Gagliardini: "Se fai 5 falli in 40' in una partita quasi amichevole, c'è qualcosa che non va"

"Mi domando sempre perché Gagliardini, che andrà via dall'Inter da svincolato, giochi titolare e Asllani debba avere meno possibilità di giocare. Non è la questione sulla partita di Napoli ma degli ultimi mesi: Gagliardini ha fatto 5 falli in un tempo, non è un problema di regolamento ma di testa. Se fai 5 falli in 40' in una partita quasi amichevole, c'è qualcosa che non va"