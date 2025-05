"Carletto Ancelotti ha vinto dieci coppe campioni, quest'anno non ha vinto nulla ed è stato mandato via". Così Christian Panucci, con un paragone piuttosto azzardato tra Inter e Real Madrid. Insorgono Trevisani e Biasin.

Biasin: "Tu dici Carletto Ancelotti non ha vinto niente, quindi prendi e arrivederci. Il Real Madrid compra tutti gli anni i primi 4 giocatori più forti in Europa e nel mondo. Il Real Madrid fa mercati da 100, 150, 200 milioni come si fa a fare un paragone con l'Inter che è in finale di Champions League"