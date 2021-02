Trevisani: “Vidal? Conte ci ha creduto quando era insostenibile, figuriamoci ora”

Durante il pomeriggio di Sky Sport, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato dell'Inter e della sfida importante contro la Lazio a San Siro domenica sera

"Conte ha creduto in Vidal quando era insostenibile, ora credo che continuerà a puntare su di lui. Gli dà garanzie. Eriksen sta facendo meglio, per diventare la mezzala di Conte deve faticare molto di più. Meglio come vice Brozovic, da mezzala deve lavorare di più, serve tempo e ora ci sono partite importanti non si possono fare esperimenti".