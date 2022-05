Trevisani: “Scudetto, pronostico difficile. Milan, a Verona è complicata. E l’Inter ha…”

Intervenuto a Sport Mediaset, Riccardo Trevisani ha parlato così della volata scudetto che mette a confronto Milan e Inter

"Pronostico scudetto? Difficile, perché la trasferta di Verona è molto complicata per il Milan, basti pensare a ciò che è successo all'andata, quando i rossoneri fecero molta fatica. Ma fare un pronostico in questo campionato è davvero difficile. Anche perché l'Inter, al contrario di quello che tanti pensavano, ha reagito alla grande dopo la sconfitta di Bologna. Cercheremo di capire dopo queste partite come finirà questo bizzarro campionato".