Trezeguet: “Caso Juve? Nel 2006 momento difficile, lo abbiamo gestito bene”

«Pronto a tornare per la Juve? Ho fatto dieci anni come calciatore anche in un momento non semplice per la squadra. Poi con gli Agnelli sono tornato a Torino per fare altri sette anni da brand ambassador e sicuramente questo rapporto che si è creato, calcisticamente e professionalmente, mi farà dare sempre la disponibilità, non c'è dubbio a parte mia. Adesso ci sarà un percorso nel quale si dovranno verificare le soluzioni giuste e si va avanti. Sul lato sportivo, sicuramente il momento che abbiamo vissuto noi in quel 2006 è stato più difficile da gestire ma lo abbiamo gestito benissimo nello spogliatoio. Sicuramente ora si parla d'altro. L'aiuto da parte nostra ci sarà sempre», ha aggiunto.