Trezeguet: “Inter-Juve, fondamentale fare gol in trasferta. I bianconeri devono…”

Intervenuto sul canale Twitch della Juventus, David Trezeguet ha parlato così della sfida tra Inter e Juventus in programma domani in Coppa Italia:

“Sarà una partita da andata e ritorno, con l’idea di non sbagliare la prima gara. La Juve vorrà dimostrare che la partita in campionato è stata una partita sbagliata. La Juve andrà a giocare con grande determinazione, con grande voglia. Ha la qualità per segnare, per poter vincere. Vincere a San Siro sarebbe una bella dimostrazione da parte della Juve“.

INTER-JUVE – “Domani sarà una partita molto emotiva. L’Inter sa che la Juve sbaglia soltanto una volta. Sarà una partita non semplice. La Juve vorrà fare una partita diversa rispetto a quella di campionato. Cambiando atteggiamento. La Juve dopo quella sconfitta è cambiata moltissimo, in maniera positiva. La Juve vuole vincere sul campo dell’Inter per dare una dimostrazione a tutti dopo la brutta sconfitta in campionato”