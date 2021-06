Inter, questa sera triangolare in memoria di Bellugi: il programma dell’evento

L'ex difensore nerazzurro, tragicamente scomparso lo scorso 20 febbraio, verrà ricordato questa sera a Milano

Un torneo benefico in memoria di Mauro Bellugi, l'ex difensore dell'Inter tragicamente scomparso lo scorso 20 febbraio. Tuttosport presenta il programma della serata: "Tutti in campo in memoria di Mauro Bellugi. Ci sarà sua figlia Giada che darà il calcio d’inizio, che premierà gli amici nerazzurri dei Bindun (in squadra Bordon, Silvano Fontolan, Scanziani, Muraro, Baresi, Canuti e Bergomi), una rappresentativa dei giornalisti e la Mitica, la Nazionale italiana dei guariti alla leucemia. Un triangolare per ricordare un campione dell’Inter, un grande uomo che ci ha lasciato lo scorso 20 febbraio nel dolore per le conseguenze riportate dal Covid-19. L’appuntamento è al campo del GS Villa, che ha sempre avuto un forte legame con i colori nerazurri. L’ingresso sarà libero, ma ci sarà la possibilità di fare un’offerta libera per due progetti benefici. Il primo legato alla società ospitante, alla scuola di prima infanzia Cristo re di Milano, l’altra sarà scelta dai Bindum. Calcio d’inizio alle 19.30 con gare da 30’".